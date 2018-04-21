Лено рискует пропустить матч с "Боруссией"

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Лено рискует пропустить матч с "Боруссией"

Участие вратаря "Байера" Бернда Лено в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской "Боруссии" находится под вопросом.

Высока вероятность, что 26-летний страж ворот не успеет восстановиться после травмы к поединку с "шмелями".

Напомним, что матч "Боруссия" – "Байер" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

Лено в этом сезоне сыграл за "фармацевтов" 35 матчей, в которых пропустил 46 голов.

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2 Шальке 30 55
3 Боруссия Дортмунд 31 54
4 Байер Леверкузен 31 51
5 Хоффенхайм 31 49
6 РБ Лейпциг 31 47
7 Айнтрахт Франкфурт 31 46
8 Боруссия Менхенгладбах 31 43
9 Герта 31 42
10 Штутгарт 31 42
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 31 37
13 Ганновер 96 31 36
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15 Майнц 05 30 30
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