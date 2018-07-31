Лено: "Я многому научусь у Чеха"

Вратарь "Арсенала" Бернд Лено высоко отозвался о своём партнёре по команде Петре Чехе.

"Я многому научусь у него. Это голкипер, которым я восхищался, пока рос. Помню свой первый матч в Лиге Чемпионов, когда мне было 19 лет - Чех тогда играл против меня. После игры он сказал, что я хорошо провёл матч. Это было семь лет назад, а теперь мы вместе в "Арсенале". Безумие" - цитирует Лено AS.

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