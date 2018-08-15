Лео Матос: "Болельщики "Спартака" заставили подумать, что ЧМ в России еще продолжается"

Защитник ПАОК Лео Матос расхвалил болельщиков "Спартака" после ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась вничью 0:0. На игре присутствовали 40385 зрителей.

"Сегодня на стадионе была великолепная атмосфера, даже на минуту показалось, что Чемпионат Мира в России продолжается. Очень хотелось бы отметить фанатов "Спартака", но в тоже время хотелось бы и поддержать их. Их команда сегодня билась, но ПАОК был сильнее

Мы очень счастливы. Это просто невероятные ощущения, но эти ощущения были заработаны тяжелым трудом на протяжении 180 минут в двух матчах. Сегодня "Спартак" играл немного грубо, но после удаления игра раскрылась, стало больше атак соперника, которые мы выдержали. Мы абсолютно заслуженно прошли дальше, это здорово", - сказал он.

По итогам двух матчей дальше прошел ПАОК.

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