Лео Мессо подписал контракт с "Арсеналом"

Теги арсенал лондонлионель месси

Лео Мессо подписал контракт с "Арсеналом"

Фото твиттер Chris Wheatley

Кенийский футболист Лео Мессо сменил академию - из "Вест Хэма" он перебрался в "Арсенал".

10-летний игрок сфотографировался с футболкой "канониров", и этот снимок вызвал резонанс в соцсетях.

Дело в том, что у юного спортсмена почти полное сходство в имени и фамилии с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

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