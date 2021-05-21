Лео Мессо подписал контракт с "Арсеналом"
Кенийский футболист Лео Мессо сменил академию - из "Вест Хэма" он перебрался в "Арсенал".
10-летний игрок сфотографировался с футболкой "канониров", и этот снимок вызвал резонанс в соцсетях.
Дело в том, что у юного спортсмена почти полное сходство в имени и фамилии с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.
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