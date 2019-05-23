Леон Бэйли сделал выбор между сборными Англии и Ямайки
Вингер леверкузенского "Байера" Леон Бэйли определился с национальной сборной, цвета которой он будет защищать.
"Я обещаю носить зелёные, чёрные и золотые цвета с честью, гордостью и достоинством, стремясь быть положительным образцом для подражания для детей с мечтой", - написал футболист в твиттере.
Таким образом, Бэйли отдал предпочтение сборной Ямайки, хотя у него было предложение играть за национальную команду Англии.
В текущем сезоне игрок провёл за "Байер" 39 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2007-2011). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Габор Кирай завершил карьеру. Он играл в трениках на Евро-2016
-
Леон Бэйли сделал выбор между сборными Англии и Ямайки
-
3
Кэхилл: "Роналду должен выиграть "Золотой мяч" в 2019 году"
-
"Локомотив" обязан продлить контракт с Сёминым
-
"Атлетико" нацелился на хавбека ПСЖ
-
Вальдано назвал подвигом возвращение Зидана в "Реал"
-
Гендиректор "Локомотива" - об обвинениях в помощи судей: "Если есть доказательства - на стол. Если нет - нехер языком болтать"
-
"Атлетико Паранаэнсе" обыграл "Ривер Плейт" в первом матче за Суперкубок Южной Америки
-
Главные новости дня: 22 мая
-
У Бэйла есть пять вариантов продолжения карьеры
-
"Арсенал" и "Челси" не смогли продать все билеты на финал Лиги Европы
-
Смолов выиграл первый трофей в карьере
-
"Рома" хочет подписать вингера "Порту"
-
"Милан" вступает в борьбу за Индзаги
-
"Лилль" назвал ПСЖ стоимость Пепе
-
"Наполи" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"
-
Моуринью дал ответ "Ювентусу"
-
Кака хочет получить должность в "Милане"
-
Терри может возглавить клуб Чемпионшипа
-
"Интер" нацелился на Мозеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19