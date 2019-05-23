Леон Бэйли сделал выбор между сборными Англии и Ямайки

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Леон Бэйли сделал выбор между сборными Англии и Ямайки

Вингер леверкузенского "Байера" Леон Бэйли определился с национальной сборной, цвета которой он будет защищать.

"Я обещаю носить зелёные, чёрные и золотые цвета с честью, гордостью и достоинством, стремясь быть положительным образцом для подражания для детей с мечтой", - написал футболист в твиттере.

Таким образом, Бэйли отдал предпочтение сборной Ямайки, хотя у него было предложение играть за национальную команду Англии.

В текущем сезоне игрок провёл за "Байер" 39 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

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