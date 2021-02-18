Леон Бэйли сравнил Роналду и Месси
Вингер леверкузенского "Байера" Леон Бэйли порассуждал о том, кто лучше - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду или форвард "Барселоны" Лионель Месси.
"Мне кажется, Месси задержался в одном клубе. Роналду доказывал своё величие в разных командах, что делает его особенным. Это большое различие между ними. Конечно, они оба - восхитительные футболисты, но для меня Криштиану всегда будет лучшим именно по этой причине. Хотя я считаю, что Месси талантливее Роналду, но что касается успешности, то я бы точно отдал предпочтение португальцу", - приводит слова Бэйли ESPN.
33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе", но ближайшим летом может сменить команду. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня, и он уже имеет право вести переговоры с другими клубами.
36-летний Роналду до "Ювентуса" выступал за мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Спортинг".
На уровне сборных аргентинец выиграл Олимпиаду и молодёжный ЧМ, а португалец - Евро-2016 и Лигу Наций.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20