Леон Бэйли сравнил Роналду и Месси

Вингер леверкузенского "Байера" Леон Бэйли порассуждал о том, кто лучше - нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду или форвард "Барселоны" Лионель Месси.

"Мне кажется, Месси задержался в одном клубе. Роналду доказывал своё величие в разных командах, что делает его особенным. Это большое различие между ними. Конечно, они оба - восхитительные футболисты, но для меня Криштиану всегда будет лучшим именно по этой причине. Хотя я считаю, что Месси талантливее Роналду, но что касается успешности, то я бы точно отдал предпочтение португальцу", - приводит слова Бэйли ESPN.

33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе", но ближайшим летом может сменить команду. Его контракт с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня, и он уже имеет право вести переговоры с другими клубами.

36-летний Роналду до "Ювентуса" выступал за мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Спортинг".

На уровне сборных аргентинец выиграл Олимпиаду и молодёжный ЧМ, а португалец - Евро-2016 и Лигу Наций.

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