Леонардо может вернуться в "Милан"

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Леонардо может вернуться в "Милан"

У "Милана" может появиться новый генеральный директор, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, этот пост может достаться Леонардо, который в 2009 году занимал должность технического директора "россонери".

Напомним, что сейчас гендиректором "Милана" является Марко Фассоне.

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