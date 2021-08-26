Леонардо о трансфере Мбаппе: "Поведение "Реала" неуважительно"
Фото: инстаграм Мбаппе
Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал интерес "Реала" к форварду Килиану Мбаппе.
"Я думаю, что это стратегия "Реала" - дождаться нашего отказа, чтобы сказать своим болельщикам: "Мы сделали все возможное, подождите еще год". "Реал" ведет себя так уже два года.
Поведение "Реала" неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за год до истечения контракта Мбаппе и за семь дней до конца трансферного окна. Их предложение очень низкое, оно даже ниже той суммы, которую мы заплатили "Монако" за Мбаппе", - приводит слова Леонардо L'Equipe.
Ранее "Реал" сделал предложение по Мбаппе в размере 160 миллионов евро. ПСЖ приобрел игрока за 145+35 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13