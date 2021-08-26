Леонардо о трансфере Мбаппе: "Поведение "Реала" неуважительно"

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Леонардо о трансфере Мбаппе: "Поведение "Реала" неуважительно" Фото: инстаграм Мбаппе

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал интерес "Реала" к форварду Килиану Мбаппе.

"Я думаю, что это стратегия "Реала" - дождаться нашего отказа, чтобы сказать своим болельщикам: "Мы сделали все возможное, подождите еще год". "Реал" ведет себя так уже два года.

Поведение "Реала" неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за год до истечения контракта Мбаппе и за семь дней до конца трансферного окна. Их предложение очень низкое, оно даже ниже той суммы, которую мы заплатили "Монако" за Мбаппе", - приводит слова Леонардо L'Equipe.

Ранее "Реал" сделал предложение по Мбаппе в размере 160 миллионов евро. ПСЖ приобрел игрока за 145+35 миллионов.

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