Леонардо о трансфере Мбаппе: "Поведение "Реала" неуважительно"

Фото: инстаграм Мбаппе

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал интерес "Реала" к форварду Килиану Мбаппе.

"Я думаю, что это стратегия "Реала" - дождаться нашего отказа, чтобы сказать своим болельщикам: "Мы сделали все возможное, подождите еще год". "Реал" ведет себя так уже два года.

Поведение "Реала" неуважительно. Нельзя предлагать такую сумму за год до истечения контракта Мбаппе и за семь дней до конца трансферного окна. Их предложение очень низкое, оно даже ниже той суммы, которую мы заплатили "Монако" за Мбаппе", - приводит слова Леонардо L'Equipe.

Ранее "Реал" сделал предложение по Мбаппе в размере 160 миллионов евро. ПСЖ приобрел игрока за 145+35 миллионов.

Читайте также: Перес рассказал об ответе ПСЖ на запрос по трансферу Мбаппе. | http://soccernews.ru