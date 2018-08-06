Леонардо опроверг слухи об интересе "Милана" к Рабьо

Технический директор "Милана" Леонардо высказался о слухах про интерес клуба к хавбеку ПСЖ Адриану Рабьо.

"Мы даже не обсуждали его трансфер. Это прекрасный игрок, но мы ни с кем не контактировали из его окружения" - приводит слова Леонардо Football Italia.

Напомним, что в услугах Рабьо была заинтересована "Барселона".

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