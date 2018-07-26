Леонардо: "Переговоры с "Ювентусом" начались по воле Бонуччи"

Теги миланювентуслеонардо бонуччилеонардо

Леонардо: "Переговоры с "Ювентусом" начались по воле Бонуччи"Новоиспеченный спортивный директор "Милана" Леонардо дал комментарий во возможному возвращению защитника своей команды Леонардо Бонуччи в туринский "Ювентус".

"Переговоры с "Ювентусом" родились по воле Леонардо Бонуччи. Это его идея. Посмотрим, что мы можем сделать в этом вопросе", - приводит слова спортдира "старой синьоры" Le 10 Sport.

Также интерес к Бонуччи проявляют ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

Напомним,  Леонардо прокомментировал последние трансферные слухи, связанные с "Миланом". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Фанаты "Реала" выбрали замену Роналду

Фанаты "Реала" выбрали замену Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов