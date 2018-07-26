Леонардо: "Переговоры с "Ювентусом" начались по воле Бонуччи"

Новоиспеченный спортивный директор "Милана" Леонардо дал комментарий во возможному возвращению защитника своей команды Леонардо Бонуччи в туринский "Ювентус".

"Переговоры с "Ювентусом" родились по воле Леонардо Бонуччи. Это его идея. Посмотрим, что мы можем сделать в этом вопросе", - приводит слова спортдира "старой синьоры" Le 10 Sport.

Также интерес к Бонуччи проявляют ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

Напомним, Леонардо прокомментировал последние трансферные слухи, связанные с "Миланом". | soccernews.ru