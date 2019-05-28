Леонардо покинул пост спортивного директора "Милана"

Бразилец Леонардо покинул должность спортивного директора "Милана".

Отмечается, что Леонардо ушел по собственному желанию. Однако ранее говорилось, что у него были разногласия с генеральным директором клуба Иваном Газидисом из-за трансферной политики.

Ожидается, что в скором времени наставник Дженнаро Гаттузо также покинет клуб.

"Милан" финишировал в Серии А на пятом месте, которое гарантирует участие в групповой стадии Лиги Европы.

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