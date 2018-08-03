Леонардо прокомментировал обмен Бонуччи на Кальдару

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Леонардо прокомментировал обмен Бонуччи на Кальдару

Генеральный директор "Милана" Леонардо дал комментарии касательно обмена Леонардо Бонуччи на Маттиа Кальдару.

"Полагаю, что у каждого раунда переговоров есть своя история. Начаться и закончиться они могут на разных условиях. Сделка была проведена в очень позитивной обстановке наилучшим образом. Думаю, что все завершилось так, как будет лучше для всех.

Бонуччи - один из лучших защитников мира, икона, но в футболе все может быстро поменяться. Настало время оценить ситуацию. Я увидел в Маттиа потенциал. Они на разных этапах своих карьер. Бонуччи - футболист на сейчас, а Маттиа - на сейчас и на потом. Этот обмен позволяет нам вздохнуть с оптимизмом. Мы находимся на пути постепенного роста" - приводит слова Леонардо Football Italia.

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