Леонардо прокомментировал последние трансферные слухи, связанные с "Миланом"

Новоиспеченный спортивный директор "Милана" Леонардо прокомментировал последние трансферные слухи, связанные с его клубом.

" Игуаин и Мората? С правилом финансового Fair Play я не думаю, что нам можно будет сделать большие инвестиции в покупки. В последние годы рынок сильно изменился, и нам это только помешало. Доннарумма? В настоящее время мы не получали никаких предложений по нему. Но если мы получим предложение, мы изучим его ", - цитирует спортдира "россонери" Le 10 Sport.

Напомним, Мората заинтересован в переходе в "Милан". | soccernews.ru