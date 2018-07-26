Леонардо прокомментировал последние трансферные слухи, связанные с "Миланом"

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Леонардо прокомментировал последние трансферные слухи, связанные с "Миланом"Новоиспеченный спортивный директор "Милана" Леонардо прокомментировал последние трансферные слухи, связанные с его клубом.

"Игуаин и Мората? С правилом финансового Fair Play я не думаю, что нам можно будет сделать большие инвестиции в покупки. В последние годы рынок сильно изменился, и нам это только помешало. ДоннаруммаВ настоящее время мы не получали никаких предложений по нему. Но если мы получим предложение, мы изучим его", - цитирует спортдира "россонери" Le 10 Sport.

Напомним, Мората заинтересован в переходе в "Милан". | soccernews.ru

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