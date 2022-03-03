Леонардо прокомментировал ситуацию с будущим Мбаппе в ПСЖ

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Леонардо прокомментировал ситуацию с будущим Мбаппе в ПСЖ

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

Спортивный директор ПСЖ Леонардо дал понять, что клуб ещё не потерял надежду сохранить форварда Килиана Мбаппе.

"Реально ли продлить контракт с Мбаппе? Точно не могу сказать, но шансы есть. Пока он не подписал соглашение с другим клубом, мы будем пробовать всё, чтобы сохранить Килиана", - цитирует Леонардо AS.

Напомним, что договор 23-летнего француза истекает в июне, и он собирается перейти в мадридский "Реал".

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 34 матча, забил 24 гола и сделал 17 ассистов.

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