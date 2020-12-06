Леонардо прокомментировал слова Неймара о желании видеть Месси в ПСЖ

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Леонардо прокомментировал слова Неймара о желании видеть Месси в ПСЖ

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал слова бразильского нападающего Неймара, который заявил о своем желании видеть в парижском клубе аргентинского форварда  "Барселоны" Лионеля Месси.

"Нет ничего плохого, что Неймар таким  образом ответил журналисту, который спрашивал его о Месси. Нам нужно уважать других. Месси является игроком "Барселоны". Мы не любим, когда кто-то говорит о футболистах ПСЖ. Сейчас не время для трансферов. Нас устраивает имеющийся состав. Мы думаем о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов и о борьбе в Лиге 1", - приводит слова Леонардо Goal. 

Напомним, что Неймар и Месси выступали вместе за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом истекает летом 2021 года, поэтому он может перейти в другую команду бесплатно. 

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