Леонардо прокомментировал слова Неймара о желании видеть Месси в ПСЖ
Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал слова бразильского нападающего Неймара, который заявил о своем желании видеть в парижском клубе аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
"Нет ничего плохого, что Неймар таким образом ответил журналисту, который спрашивал его о Месси. Нам нужно уважать других. Месси является игроком "Барселоны". Мы не любим, когда кто-то говорит о футболистах ПСЖ. Сейчас не время для трансферов. Нас устраивает имеющийся состав. Мы думаем о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов и о борьбе в Лиге 1", - приводит слова Леонардо Goal.
Напомним, что Неймар и Месси выступали вместе за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом истекает летом 2021 года, поэтому он может перейти в другую команду бесплатно.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14