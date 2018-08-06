Леонардо прокомментировал слухи о возможном трансфере Милинковича-Савича

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Леонардо прокомментировал слухи о возможном трансфере Милинковича-Савича

Технический директор "Милана" Леонардо высказался о возможной покупке хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

"Мы должны признать, что ситуация с финансовым фэйр-плей не позволяет нам заполучить дорогостоящего футболиста. Если бы мы отыскали способ переманить топ-игрока, это было бы прекрасно, но не думаю, что это возможно. По крайней мере, не этим летом.

Милинкович-Савич - большой талант, но, к сожалению, сейчас мы не можем даже мечтать об игроке, который стоит так много" - цитирует Леонардо Football Italia.

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