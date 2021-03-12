Леонардо рассказал о ходе переговоров с Неймаром и Мбаппе о продлении контрактов

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо заявил, что в клубе положительно оценивают переговоры с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе о продлении контрактов.

"Переговоры продолжаются, мы продвигаемся вперед. Никаких опасений у нас нет", — приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, что контракты 22-летнего Мбаппе и 29-летнего Неймара истекают летом 2022 года. Активный интерес к Мбаппе проявляет мадридский "Реал".

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