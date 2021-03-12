Леонардо рассказал о ходе переговоров с Неймаром и Мбаппе о продлении контрактов
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо заявил, что в клубе положительно оценивают переговоры с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе о продлении контрактов.
"Переговоры продолжаются, мы продвигаемся вперед. Никаких опасений у нас нет", — приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Напомним, что контракты 22-летнего Мбаппе и 29-летнего Неймара истекают летом 2022 года. Активный интерес к Мбаппе проявляет мадридский "Реал".
Не пропустите: Мбаппе побил ещё один рекорд Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
"Арсенал" установил рекорд Лиги Европы
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на основного вратаря "Ювентуса"
-
Рамос рассказал, какую команду он считает самым сильным соперником в своей карьере
-
Феерия "Ромы", успехи "Арсенала" и "Тоттенхэма", провал "Шахтера": результаты всех первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
-
"Гранада" победила "Мольде" в Лиге Европы
-
"Арсенал" в гостях победил "Олимпиакос" в Лиге Европы
-
Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" уверенную победу над загребским "Динамо"
-
"Рома" разгромила "Шахтер" в Лиге Европы
-
"Ювентус" нацелился на основного полузащитника "Челси"
-
Кафельников дал совет руководству "Спартака" по кандидатуре нового главного тренера
-
Леонардо рассказал о ходе переговоров с Неймаром и Мбаппе о продлении контрактов
-
Рамос высказался о гипотетическом переходе Месси в "Реал"
-
Нидерланды опередили Россию в таблице коэффициентов УЕФА
-
Юран посоветовал Кокорину уйти из футбола
-
1
Куман не заинтересован в переходе Агуэро. Тренеру нужен другой форвард
-
Рамос высказался о ситуации с новым контрактом с "Реалом"
-
"Славия" сыграла вничью с "Рейнджерс" Джеррарда
-
"Аякс" разгромил "Янг Бойз" в Лиге Европы
-
Киевское "Динамо" проиграло "Вильярреалу" в матче Лиги Европы
-
1
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Миланом" в матче Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13