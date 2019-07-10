Леонардо рассказал о важности Мбаппе для ПСЖ
Спортивный директор ПСЖ Леонардо порассуждал о перспективах нападающего Килиана Мбаппе в парижском клубе.
"Мбаппе - фантастический футболист. Нужно быть особенным, чтобы в 20 лет зарекомендовать себя в качестве игрока мирового уровня. Быть Килианом Мбаппе - это уже ответственность.
Он очень важен для клуба, это не обсуждается. Мы говорим о харизматичном парне, который очень нравится людям. Важно, чтобы в команде был такой игрок, как он. Продление контракта с Мбаппе? Я никогда не даю обещаний. По двум причинам. Во-первых, я не тот, кто занимается всем в этом клубе. Во-вторых, я не хочу давать обещания, не будучи уверенным, что смогу их выполнить", - цитирует Леонардо Le Parisien.
Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне форвард забил 39 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах.
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|Команда
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|Монпелье
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|38
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|Ним
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|53
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|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
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|Нант
|38
|48
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|Анжер
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|Бордо
|38
|41
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|Амьен
|38
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|16
|Тулуза
|38
|38
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|Монако
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|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27