Леонардо рассказал о важности Мбаппе для ПСЖ

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Леонардо рассказал о важности Мбаппе для ПСЖ

Спортивный директор ПСЖ Леонардо порассуждал о перспективах нападающего Килиана Мбаппе в парижском клубе.

"Мбаппе - фантастический футболист. Нужно быть особенным, чтобы в 20 лет зарекомендовать себя в качестве игрока мирового уровня. Быть Килианом Мбаппе - это уже ответственность.

Он очень важен для клуба, это не обсуждается. Мы говорим о харизматичном парне, который очень нравится людям. Важно, чтобы в команде был такой игрок, как он. Продление контракта с Мбаппе? Я никогда не даю обещаний. По двум причинам. Во-первых, я не тот, кто занимается всем в этом клубе. Во-вторых, я не хочу давать обещания, не будучи уверенным, что смогу их выполнить", - цитирует Леонардо Le Parisien.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне форвард забил 39 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах.

Не пропустите: ПСЖ определился с приоритетным вариантом усиления атаки. | http://soccernews.ru
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