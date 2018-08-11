Леонардо сделал важное заявление по будущему Сусо

Спортивный директор "Милана" Леонардо сделал важное заявление по будущему вингера своей команды Сусо.

"Вариант с его отъездом мы никогда не рассматривали. Сусо - чрезвычайно важный игрок для нас, и нет ничего, что могло бы предопределить его уход", - приводит слова спортдира "россонери" Sky Sport.

В прошлом сезоне Сусо забил 8 мячей и сделал 14 результативных передач в 50 матчах за "Милан".

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