Леонардо возглавил "Антальяспор"

Теги антальяспорлеонардо насименто де араужо

Леонардо возглавил "Антальяспор"

"Антальяспор" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Леонардо.

48-летний бразильский специалист заключил с турецким клубом двухлетний контракт.

В течение своей тренерской карьеры Леонардо возглавлял "Милан" и "Интер".

Не пропустите: "Антальяспор" на своём поле разгромил "Османлыспор". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Турнир прогнозов: итоги деcятого тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 6 16
2 Бешикташ 6 13
3 Гёзтепе АС Измир 6 13
4 Фенербахче 6 11
5 Кайсериспор 6 11
6 Истанбул ББ 6 10
7 Акхисар Беледийе ГС 6 10
8 Бурсаспор 6 9
9 Трабзонспор 6 8
10 Касимпаса 6 8
11 Малатия Беледийеспор 6 7
12 Аланьяспор 6 7
13 Антальяспор 6 6
14 Коньяспор 6 6
15 Сивасспор 6 6
16 Карабюкспор 6 5
17 Генчлербирлиги 6 4
18 Османлыспор 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов