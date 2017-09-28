Леонардо возглавил "Антальяспор"

"Антальяспор" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Леонардо.

48-летний бразильский специалист заключил с турецким клубом двухлетний контракт.

В течение своей тренерской карьеры Леонардо возглавлял "Милан" и "Интер".

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