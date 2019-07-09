Леонардо заявил о готовности ПСЖ продать Неймара

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Леонардо заявил о готовности ПСЖ продать Неймара

Спортивный директор ПСЖ Леонардо сделал заявление касательно ситуации с Неймаром.

"8 июля Неймар должен был вернуться в расположение ПСЖ, однако не сделал этого. Мы не оставим это без внимания и в отношении игрока будут санкции. Всем уже понятно, что Неймар хочет покинуть клуб. Его позиция нам ясна, но у него еще три года соглашения с нами, а предложений по его трансферу не поступало.

У нас были только поверхностные каналы с другими клубами, в том числе и с "Барселоной". Каталонцы сообщили нам, что хотят вернуть Неймара, но он не продавался. Неймар может уйти из ПСЖ, если поступит хорошее предложение.

ПСЖ желает рассчитывать на футболистов, которые хотят остаться и построить что-то большое. Мы не нуждаемся в игроках, которые делают одолжение клубу, оставаясь в нем", - цитирует Леонардо Le Parisien.

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