Леонарду Жардим может возглавить команду из АПЛ

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, по всей видимости, недолго будет оставаться без работы.

Как сообщает Todomercadoweb, вариант с приглашением португальского специалиста рассматривает "Саутгемптон".

Клуб АПЛ может в ближайшее время уволить нынешнего наставника Марка Хьюза и заменить его экс-рулевым монегасков.

Стоит отметить, что "святые" провалили старт сезона и по итогам восьми туров занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 5 очков.

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