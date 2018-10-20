Леонарду Жардим может возглавить команду из АПЛ

Теги саутгемптонлеонарду жардиммонако

Леонарду Жардим может возглавить команду из АПЛ

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, по всей видимости, недолго будет оставаться без работы.

Как сообщает Todomercadoweb, вариант с приглашением португальского специалиста рассматривает "Саутгемптон".

Клуб АПЛ может в ближайшее время уволить нынешнего наставника Марка Хьюза и заменить его экс-рулевым монегасков.

Стоит отметить, что "святые" провалили старт сезона и по итогам восьми туров занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 5 очков.

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