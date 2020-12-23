Леонченко завтра будет представлен как новый генеральный директор "Локо"
Владимир Леонченко, советник губернатора Воронежской области, завтра, 24 декабря, будет представлен в качестве генерального директора "Локомотива", информируют источники "Чемпионата".
Ранее сообщалось, что Леонченко получит должность в клубе, если заместитель гендиректора РЖД Александр Плутник будет назначен главой совета директоров московского "Локомотива". Отмечается, что его кандидатуру поддерживает Юрий Семин.
Во время футбольной карьеры Владимир Леонченко выступал за московские "Динамо", "Торпедо", "Локомотив" и другие команды.
После завершения выступлений в 2007 году трудился футбольным агентом и тренером.
Читать по теме: Появилась реакция Семина на уход Кикнадзе из "Локомотива" | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Оливер Кан считает, что "Бавария" должна смириться с уходом Алабы
-
"Интер" выставил Эриксена на трансфер
-
Главного арбитра матча "Ювентус" – "Фиорентина" могут отстранить
-
Форвард "Лиона" Дембеле на тренировке сломал руку
-
Появилась реакция Семина на уход Кикнадзе из "Локомотива"
-
ПСЖ планирует купить Рюдигера
-
"Зенит" продаст Дриусси при одном условии
-
В "Локомотиве" определились с приоритетной заменой Кикнадзе
-
Игорь Акинфеев отреагировал на информацию, что он может пойти в политику
-
Бразильский футболист требует 80 миллионов евро за выступления за сборную Китая
-
2
Брат Крооса: "Месси не заслужил попадания в тройку лучших игроков"
-
Экс-игрок "Локомотива" Коломейцев рассказал об уровне игры племянника олигарха Ротенберга
-
"Челси" намерен продать семь футболистов
-
Быстров предложил двух кандидатов на пост главного тренера "Спартака"
-
В киевском "Динамо" рассказали о трансферных планах клуба
-
Защитник "Атлетико" дисквалифирован на 2,5 месяца из-за ставок на матчи
-
Семин не вернется в "Локомотив"
-
Болельщики "Краснодара" выбрали лучшего игрока команды в декабре
-
"Ювентус" нацелился на французского форварда
-
"Манчестер Юнайтед" намерен избавиться от четырех игроков