Леонченко завтра будет представлен как новый генеральный директор "Локо"

Владимир Леонченко, советник губернатора Воронежской области, завтра, 24 декабря, будет представлен в качестве генерального директора "Локомотива", информируют источники "Чемпионата".

Ранее сообщалось, что Леонченко получит должность в клубе, если заместитель гендиректора РЖД Александр Плутник будет назначен главой совета директоров московского "Локомотива". Отмечается, что его кандидатуру поддерживает Юрий Семин.