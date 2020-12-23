Леонченко завтра будет представлен как новый генеральный директор "Локо"

Теги локомотив москвавасилий кикнадзе

Леонченко завтра будет представлен как новый генеральный директор "Локо"Владимир Леонченко, советник губернатора Воронежской области, завтра, 24 декабря, будет представлен в качестве генерального директора "Локомотива", информируют источники "Чемпионата".

Ранее сообщалось, что Леонченко получит должность в клубе, если заместитель гендиректора РЖД Александр Плутник будет назначен главой совета директоров московского "Локомотива". Отмечается, что его кандидатуру поддерживает Юрий Семин.

Во время футбольной карьеры Владимир Леонченко выступал за московские "Динамо", "Торпедо", "Локомотив" и другие команды.

После завершения выступлений в 2007 году трудился футбольным агентом и тренером.

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