Леоненко: "Гармашу нужно пришить другую голову"
Экс-футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал эпизод с удалением полузащитника киевлян Дениса Гармаша после финального свистка первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лацио" (2:2).
Напомним, что за эту выходку украинский клуб оштрафовал футболиста.
"Гармаш? Нужно посмотреть фильм "Собачье сердце" и попробовать пришить другую голову. То, что в команде есть такие игроки, делает тренера любителем. Я уже не говорю о президенте. Одно дело – если б он еще делал игру, это можно было бы терпеть. Хацкевичу нужно больше обращать внимание на Гармаша. Я уже когда-то уставал говорить о глупых желтых карточках Гармаша и Хачериди. Я бы Гармаша убил в раздевалке. Зачем он нужен, если его в любой момент могут выгнать с поля?" - сказал он. | http://soccernews.ru
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