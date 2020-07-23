Леонид Федун назвал цели "Спартака" на следующий сезон

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о целях московского клуба на сезон-2020/2021.

"Я провел несколько итоговых встреч по окончанию сезона, в частности с тренерским штабом Доминико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым. Мы согласовали трансферный план и цели на сезон 2020/2021: борьба за титулы и Лигу Чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективностей", - приводит слова Федуна "Чемпионат".

Напомним, что в нынешнем сезоне "Спартак" финишировал на седьмом месте в Российской Премьер-Лиге и вылетел из Кубка России на стадии полуфинала. Таким образом, "красно-белые" не сыграют в еврокубках в следующем сезоне.

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