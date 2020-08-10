Леонид Федун оценил возможность переигровки матча "Спартак" - "Сочи"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что матч 1-го тура чемпионата России с "Сочи" (2:2) переигран не будет.

"Аннулировать результат матча невозможно", - приводит слова Федуна ТАСС.

Напомним, что после матча разразился скандал, связанный с работой арбитров. "Спартак" выигрывал с преимуществом в два мяча, но "Сочи" сумел отыграться благодаря двум голам, забитым со спорных пенальти.

РФС принял решение проверить арбитров матча "Спартак" - "Сочи" на детекторе лжи.

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