Леонид Федун отказал Кононову в отставке из "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун не дал согласие на отставку главного тренера команды Олега Кононова. Об этом сообщает "Чемпионат".



По данным источника, после поражения красно-белых в матче 9-го тура РПЛ с "Уралом" (1:2), специалист заявил, что хочет покинуть клуб. Но сегодня, 16 сентября, Федун отклонил эту просьбу.



Отметим, что вчера, 15 сентября, на встрече с болельщиками генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сказал, что тренер не собирается покидать команду.



Напомним, "Спартак" проигрывает третий матч подряд. После 9 туров чемпионата России у московского клуба 14 баллов и 6 место в турнирной таблице РПЛ.



Кононов возглавил "Спартак" в середине прошлого сезона, сменив на посту Массимо Карреру.

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