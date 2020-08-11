Леонид Федун прокомментировал объяснения арбитров по их работе в матче с "Сочи"

Теги спартак москвалеонид федун

Леонид Федун прокомментировал объяснения арбитров по их работе в матче с "Сочи"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что его не удовлетворили объяснения арбитров по их работе в матче 1-го тура чемпионата России с "Сочи" (2:2).

"Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики", — приводит слова Федуна ТАСС.

Напомним, что по ходу матча "Спартак" выигрывал со счетом 2:0. Впрочем, сочинский клуб сумел уйти от поражения благодаря двум голам, которые были забиты после спорных пенальти. После матча Федун заявил, что он готов снять "Спартак" с чемпионата России.

Не пропустите: "Спартак" определился с новым главой селекционного отдела. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Квинси Промес может перейти в "Арсенал"

Квинси Промес может перейти в "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов