Леонид Федун прокомментировал объяснения арбитров по их работе в матче с "Сочи"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что его не удовлетворили объяснения арбитров по их работе в матче 1-го тура чемпионата России с "Сочи" (2:2).

"Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики", — приводит слова Федуна ТАСС.

Напомним, что по ходу матча "Спартак" выигрывал со счетом 2:0. Впрочем, сочинский клуб сумел уйти от поражения благодаря двум голам, которые были забиты после спорных пенальти. После матча Федун заявил, что он готов снять "Спартак" с чемпионата России.

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