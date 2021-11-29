Леонид Федун рассказал о состоянии своего здоровья

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Леонид Федун рассказал о состоянии своего здоровья
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун сообщил, что у него все в порядке со здоровьем.

"Мое здоровье? Да все хорошо, все нормально", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Федун в последнее время находится в Германии на лечении. По некоторым данным, владелец "Спартака" не посещает домашние матчи команды из-за проблем с сердцем. По неподтвержденной информации, все ключевые решения в клубе в данный момент принимает супруга Федуна Зарема Салихова.

"Спартак" в данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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