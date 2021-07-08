Леонид Федун высказался об увольнении Черчесова

Теги чемпионат европыроссиястанислав черчесовлеонид федунспартак москва

Леонид Федун высказался об увольнении ЧерчесоваФото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

"Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо.

Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра – внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной", – заявил Федун.

Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Также не пропустите: "Реал" продлил контракт с Начо Фернандесом. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" выкупил Сандро Тонали у "Брешии"

"Милан" выкупил Сандро Тонали у "Брешии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов