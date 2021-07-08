Леонид Федун высказался об увольнении Черчесова

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

"Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в свое время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо.

Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра – внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной", – заявил Федун.

Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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