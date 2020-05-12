Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии

Владелец "Спартака" Леонид Федун, заразившийся коронавирусом, рассказал, как чувствует себя.

"Я на госпитализации, сейчас нахожусь на лечении. Вопросы по футболу? Я оторван от информации. Что касается самочувствия… Честно - не очень. Скажите, что я очень благодарен за слова поддержки, которые были. Поэтому постараюсь побыстрее выздороветь", - передает слова Федуна "Комсомольская правда".

Напомним, что Федун находится в зоне риска. Месяц назад ему исполнилось 64 года. Бизнесмен владеет "Спартаком" с 2003 года. За этот период московский клуб по одному разу становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны.

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