Леонид Кучук покинул минское "Динамо"

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Леонид Кучук покинул минское "Динамо"Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт минского "Динамо", Леонид Кучук покинул пост главного тренера клуба.

Контракты с 61-летним специалистом и его тренерским штабом, в который входят Евгений Иванов, Николае Русу и Алексей Кучук были расторгнуты по обоюдному соглашению сторон.

Напомним, что Кучук возглавил минское "Динамо" в апреле 2020 года. В сезоне-2020 минчане заняли 6-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. После 11 туров сезона-2021 "Динамо" идет на 5-й строчке.

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