Леонид Слуцкий и "Халл" – союз, обреченный с самого начала

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Леонид Слуцкий и "Халл" – союз, обреченный с самого началаПосле ничейного матча с "Шеффилдом" руководство "Халл Сити" все же приняло решение о расставании с Леонидом Слуцким. Редакция SoccerNews попробует разобраться с тем, почему российский специалист провалился в английском клубе.

Полагаю, надо начать с того, что назначение Слуцкого на должность главного тренера "Халла", в целом, было воспринято довольно-таки скептически не только местной британской прессой, но и отечественной. Безусловно, в пределах России Леонид Викторович котировался очень высоко, даже, несмотря на памятный провал со сборной на Евро-2016, но уж слишком существенным был прыжок, через весь лестничный пролет. И тут даже речь идет не сколько о сравнении уровня РФПЛ и Чемпионшипа, столько о пропасти между двумя футбольными цивилизациями.

Если коротко и уж совсем очевидно, то союз Слуцкого и "Халла" был обречен по двум глобальным причинам. Первая – кроется в самом клубе, а точнее в его руководстве, вторая – само собой в тренере.

Начнем с первого и с далека. Полтора года назад великолепный Стив Брюс во второй раз вывел "тигров" в Премьер-Лигу, обыграв в финале плей-офф "Шеффилд Уэнсдей". Но буквально перед самим стартом сезона стало известно, что североирландский специалист разорвал контракт с "янтарно-черными" из-за разногласий с руководством клуба. Эта информация не могла не повергнуть в шок поклонников "Халла", потому как времени до начала кампании оставалось совсем мало, большая часть предсезонной подготовки уже прошла и, в общем, все пошло наперекосяк.

В итоге, было принято решение назначить коучем с приставкой и.о. одного из помощников Брюса Майка Фелана – специалиста опытного и в узких кругах достаточно известного, но без опыта работы главным тренером. Один лишь этот факт не мог не печалить болельщиков "тигров". Кроме всего прочего, лазарет "Халла" был просто переполнен, а новые приобретения не планировались. И вот с этими всеми проблемами новичок входил в новый сезон Премьер-Лиге. Здорово, да?

Так вот к чему я это? А к тому, что безответственности руководства клуба в лице, прежде всего, египетского владельца Асема Аллана нет предела. Получить шанс проявить себя в самой конкурентной и богатой лиге мира и самому его и уничтожить фактически еще до старта кампании – это надо иметь большой "талант". Конечно, после этого был в начале взлет из серии "было бы счастья, да несчастье помогло" - три подряд победы: сначала над действующим чемпионом "Лестером", "Суонси" и в Кубке лиги над "Эксетером". В дэдлайн трансферного окна команду пополнили сразу шесть футболистов, два из которых по арендному соглашению.

Но все это было "на коленке", по-быстрому и без шанса на какую-либо длительную перспективу. Майк Фелан, помнится, даже стал лучшим тренером в августе месяце, но кур по осени считают, и в итоге спастись "Халлу" не удалось, хотя к зиме руководство опомнилось, пригласив португальского специалиста Марку Силву, но даже его феномена было недостаточно, чтобы выбраться из той помойной ямы, в которую "тигры" сами себя же и загнали. Кстати, Силву удержать в команде не удалось и, если кто забыл, то он сейчас успешно трудиться в "Уотфорде" – тот еще коллективчик, но 40-летний специалист пока держится молодцом.

Лето 2017. Все футболисты, благодаря которым "Халл" время от времени свободно дышал в Премьер-Лиге благополучно покинули команду. Это и Эндрю Робертсон, и Харри Магуайр, и Сэм Клукас, и потрясающий вратарь, откровенно вытянувший пару матчей в одиночку Элдин Якупович, многоопытный Эль-Мухаммади, закончились арендные соглашения у Раноккьи, Н’Диайе, Мбокани и Ньясса. В общем, завал полный. И вот такой вот команде, уже совсем другой и ничуть не похожей на саму себя ставиться задача вернуться в высшую лигу. Ну-ну!

Теперь - о Слуцком. К сожалению, чудеса в футболе случаются очень редко. Во-первых, надо сразу сказать, что Чемпионшип – это сложнейший розыгрыш, со своей спецификой, колоссальной загруженностью матчей и большим давлением прессы. Во-вторых, очень часто именно во втором по значимости английском дивизионе "плывет" много известных, в том числе и британских тренеров, которые эту кухню знают наизусть. Что уж говорить о специалисте, ни разу не выезжавшим (в смысле работы) за пределы России и даже не игравшим в футбол за границей, как, например, тот же Валерий Карпин.

Глупо было надеяться, что сказка существует. Ведь футбол – это же не просто азартная игра, где новичкам везет, а все-таки жизнь - и здесь, как положено, первый блин комом.

И все же Леониду Викторовичу обязательно нужно отдать должное, как минимум, за старание (английский язык, действительно, очень быстро выучил), за то, что не побоялся ввязаться в эту авантюру. По части своей российской карьеры, отставка в "Халле" не сильно повлияла на его востребованность, в Англии (если захочет продолжить) – все будет теперь гораздо сложнее. То есть, выходит, в этом смысле мало что поменялось. Но разница уже есть, а она существенна и отображена в приобретенном опыте. Ведь, как говорится, лучше сделать и пожалеть, чем жалеть о несделанном.

Ах да, я забыл к чему вел. Слуцкий был новичком, а "Халл" – тот еще ком!

Богдан Архипенко

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