Леонид Слуцкий может возглавить ЦСКА

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий может возглавить московский ЦСКА, сообщает Telegram-канала Дай ударитЪ.

По сведениям источника, на посту наставника "армейцев" Слуцкий может сменить Виктора Гончаренко, который ведет переговоры с тульским "Арсеналом".

Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 годы и выиграл с клубом семь трофеев. "Рубин" он возглавил в 2019 году и подписал с клубом пятилетний контракт.

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