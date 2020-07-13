Леонид Слуцкий может возглавить ЦСКА
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий может возглавить московский ЦСКА, сообщает Telegram-канала Дай ударитЪ.
По сведениям источника, на посту наставника "армейцев" Слуцкий может сменить Виктора Гончаренко, который ведет переговоры с тульским "Арсеналом".
Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 годы и выиграл с клубом семь трофеев. "Рубин" он возглавил в 2019 году и подписал с клубом пятилетний контракт.
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