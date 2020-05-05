Леонид Слуцкий прочитал стихотворение в преддверии Дня Победы

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прочитал стихотворение. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Специалист исполнил произведение Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны".

Напомним, из-за пандемии коронавируса парад Победы бел перенесен. Все мероприятия, посвященные 75-летию со Дня Победы также отменены.

Во всем мире коронавирусом больны более 3,5 миллионов человек.

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