Леонид Слуцкий прочитал стихотворение в преддверии Дня Победы

Теги леонид слуцкий

Леонид Слуцкий прочитал стихотворение в преддверии Дня Победы

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прочитал стихотворение. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Специалист исполнил произведение Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны".

Напомним, из-за пандемии коронавируса парад Победы бел перенесен. Все мероприятия, посвященные 75-летию со Дня Победы также отменены.

Во всем мире коронавирусом больны более 3,5 миллионов человек.

А еще: Нападающий "Локомотива" Джорджевич близок к возвращению в строй после 7-месячного перерыва| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Примера может включать шум трибун во время матчей без зрителей

Примера может включать шум трибун во время матчей без зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов