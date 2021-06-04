Леонид Слуцкий станет комментатором на матчи Евро-2020

Теги чемпионат европылеонид слуцкий

Леонид Слуцкий станет комментатором на матчи Евро-2020Фото: инстаграм Слуцкого/Автор неизвестен

Как сообщает "РБ Спорт", главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий станет комментатором на несколько матчей чемпионата Европы,

По информации источника, специалист получил предложение от Первого канала. Также сообщается, что он может прокомментировать матч открытия турнира между Турцией и Италией, а также одну из игр плей-офф. Речь идет либо о четвертьфинальной встрече, либо о полуфинале. Отмечаетися, что комментарий будет парным.

Слуцкий уже работал в качестве комментатора во время чемпионата мира-2018 в России.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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