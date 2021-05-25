Леонид Слуцкий высказался о финансировании футбола в России

Фото: инстаграм Слуцкого/Автор неизвестен

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о финансировании футбола в России.

– Вы после прихода в "Рубин" говорили, что нельзя с командой уровня середины выпрыгнуть в пятерку, только в виде исключения. Сейчас "Рубин" – это команда какого уровня?

– Думаю, что бюджет команды напрямую это отражает. Мы заняли максимально возможное место с учетом всех обстоятельств. Понятно, что повалились "Краснодар" и ЦСКА. Но не такое уж большое отставание от "Спартака" и "Локомотива" при этом.

И если учесть все факторы, обстоятельства и наш бюджет, то это максимально удачное выступление для "Рубина". Четвертое место – это то место, куда мы не сильно смотрели, если честно.

– Как относитесь к тому, что в этом сезоне не будет "стыков" и "Оренбург" не допустили в РПЛ?

– Отлично. У нас есть регламентирующие документы, в которых очень четко прописаны требования. Когда "Оренбург" говорит про стадион – они лукавят. Там, кроме стадиона и раздевалки, подтрибунные помещения – огромное количество требований не выполнено. Все говорят о вместимости стадиона, что туда столько не ходит, но это одно из 25 требований. Они их не выполнили.

Мы играли с ЦСКА против "Оренбурга", и я помню, какие там раздевалки. Таких раздевалок просто быть не должно! Не могут люди переодеваться на голове друг у друга. Это как трехуровневый плацкарт, а не раздевалки. Если вы стремитесь в Премьер-лигу, то такого быть не должно. И во всех регламентирующих документах прописаны четкие сроки, кто, когда должен предоставить гарантии и как.

Ведь есть пример "Тамбова", который бесконечно не выполнял эти условия, и им переносили эти сроки. Это просто переросло в позорище! "Тамбов" весенней части – это позор. Все команды записали себе по три очка, а я кусаю локти и вспоминаю, что мы сыграли с ними вничью в первом круге и потеряли очки. По сути, был нарушен спортивный принцип.

В случае с "Оренбургом" сейчас бюро исполкома РФС, комиссия по лицензированию поступили абсолютно правильно. Эти требования всем известны, есть четкие сроки их выполнения.

А там мыслят так: "Зачем их выполнять, ведь вдруг команда не выйдет в РПЛ? Вот выйдут и решу вопрос". Это неправильно. На месте тренера "Оренбурга" я был бы в бешенстве. Он со своей спортивной задачей справился, но не от него зависит устранение проблем с инфраструктурой. Это предельно нечестно по отношению к тренерам, игрокам, спортивному департаменту клуба, – сказал Слуцкий.

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