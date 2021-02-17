Леонид Слуцкий высказался о гипотетической возможности возглавить "Спартак"

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, работавший ранее в ЦСКА, высказался мог ли бы он в будущем возглавить московский "Спартак".

"Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Тем не менее, ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке - мне абсолютно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я. К большому сожалению для болельщиков. Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так. Условно, у Игоря Акинфеева лучший футбольный друг - это Саша Самедов", - приводит слова Слуцкого Sport24.

49-летний Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 годы. Под его руководством "армейцы" трижды становились чемпионами России, а также по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок России.

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