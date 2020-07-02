Лерой Сане частично прошёл медобследование для "Баварии"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане находится в шаге от перехода в "Баварию".

Сообщается, что 24-летний футболист уже находится в Мюнхене и проходит медицинское обследование, которое состоит из двух частей.

Эта процедура началась для звёздного немца в среду, а завершится сегодня.

По информации Bild, "Бавария" заплатит за Сане 50 миллионов евро и заключит с ним пятилетний контракт.

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