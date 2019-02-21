Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане извинился перед "Шальке" за свой гол в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Прошу прощения за свой гол. Могу заверить, что я не радовался этому. Рад за мою команду, но мне пришлось огорчить свою старую любовь", - цитирует Сане Goal.com.

Напомним, что "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Шальке" со счётом 3:2, а немец забил второй гол "горожан".

23-летний Сане является воспитанником "кобальтовых", за основную команду выступал с 2014 по 2016 год, после чего перебрался на Туманный Альбион за 55 миллионов евро.

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