Лерой Сане оценил шансы "Баварии" выиграть Лигу Чемпионов
Немецкий нападающий "Баварии" Лерой Сане заявил, что мюнхенский клуб имеет отличные шансы стать победителем Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне.
"Когда я решил перейти в "Баварию", то не думал о сборной Германии. Хотя, безусловно, большое количество немецких футболистов помогает сборной. У "Баварии" отличные шансы выиграть Лигу Чемпионов. После паузы из-за коронавируса наша команда вернулась в отличной форме", - приводит слова Сане Bild.
Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" на выезде разгромила лондонский "Челси" со счетом 3:0. Ответная игра состоится 7 августа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20