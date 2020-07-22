Лерой Сане оценил шансы "Баварии" выиграть Лигу Чемпионов

Немецкий нападающий "Баварии" Лерой Сане заявил, что мюнхенский клуб имеет отличные шансы стать победителем Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне.

"Когда я решил перейти в "Баварию", то не думал о сборной Германии. Хотя, безусловно, большое количество немецких футболистов помогает сборной. У "Баварии" отличные шансы выиграть Лигу Чемпионов. После паузы из-за коронавируса наша команда вернулась в отличной форме", - приводит слова Сане Bild.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" на выезде разгромила лондонский "Челси" со счетом 3:0. Ответная игра состоится 7 августа.

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