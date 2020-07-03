Лерой Сане определился с игровым номером в "Баварии"

Новичок "Баварии" Лерой Сане выбрал игровой номер, под которым он будет выступать за мюнхенскую команду.

24-летний немец отдал предпочтение "десятке", которая освободится после ухода арендованного Филиппе Коутиньо.

All set for greatness.



There’s a new number at @fcbayern.



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До бразильца под 10-м номером с 2009 по 2019 год играл Арьен Роббен.

Напомним, что Сане заключил с "Баварией" пятилетний контракт. Его трансфер вместе с бонусами обойдётся "ротен" в 60 миллионов евро.

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