Лерой Сане определился с игровым номером в "Баварии"

Новичок "Баварии" Лерой Сане выбрал игровой номер, под которым он будет выступать за мюнхенскую команду.

24-летний немец отдал предпочтение "десятке", которая освободится после ухода арендованного Филиппе Коутиньо.

All set for greatness.



There’s a new number at @fcbayern.



Shop the 2020/21 Home Jersey now: https://t.co/v0PqrX9SKk. pic.twitter.com/OvhtktPDMB