Лерой Сане поделился ожиданиями от Евро-2020

Фото: инстаграм Сане/Автор неизвестен

Футболист "Баварии" и сборной Германии Лерой Сане поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020.

"Знаю, что провел не лучший сезон. Мне было немного сложнее из-за пандемии и травмы колена. Было важно вновь обрести нужный ритм, быть здоровым – и это удалось.

Теперь я сосредоточусь на Евро. Выиграть этот турнир – давняя мечта. Мы должны выложиться на все сто процентов, и мы качественно готовимся к турниру. Есть определенное давление, однако все мы с нетерпением ждем это испытание", – приводит слова Сане Goal.

В прошедшем сезоне 25-летний немец провел 32 матча в Бундеслиге, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Германии попала в группу F, где сыграет с Венгрией, Португалией и Францией.

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