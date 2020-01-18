Лерой Сане ушел из агентства Бекхэма

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане сменил агентов. Об этом сообщает Sport1.

Ранее 24-летний футболист сотрудничал с агентством Дэвида Бекхэма DB Ventures Limited, которое должно было осуществить переход хавбека в "Баварию" этой зимой.

Теперь Сане работает с агентством LIAN Sports.

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич уже проинформирован о смене представителей. Футболист остается приоритетной целью клуба.

Соглашение полузащитника с "Манчестер Сити" рассчитано до 2021 года.

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