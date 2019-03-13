Лерой Сане забил юбилейный гол в клубной карьере
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" нанёс сокрушительное поражение "Шальке" со счётом 7:0.
Один из голов в этой игре забил вингер "горожан" Лерой Сане. Как сообщает Opta, для немца это взятие ворот стало 50-м в клубной карьере.
В составе "Сити" Сане отличился 37 раз, ещё 13 мячей он записал в свой актив, выступая за "Шальке".
Напомним, что английский клуб купил 23-летнего футболиста летом 2016 года за 50,5 миллионов евро.
Не пропустите: "Шальке" установил исторический антирекорд Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фактор Роналду: команды португальца всегда выбивали "Атлетико" Симеоне из плей-офф Лиги Чемпионов
-
Гвардиола посочувствовал тренеру "Шальке" после погрома в Лиге Чемпионов
-
Симеоне прокомментировал спародированный жест Роналду
-
Назван лучший игрок 19-го тура чемпионата России
-
Лерой Сане забил юбилейный гол в клубной карьере
-
Аллегри высказался о разгроме "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
Симеоне прокомментировал поражение от "Ювентуса"
-
Роналду повторил достижение Луиса Адриано
-
1
Гвардиола назвал желаемого соперника в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Шальке" установил исторический антирекорд Лиги Чемпионов
-
Цикл "футбол (не) вне политики": "Реал" Мадрид - символ диктатуры Франко
-
Главные новости дня: 12 марта
-
Именно для этого "Ювентус" пригласил меня: Роналду ярко высказался о победном матче с "Атлетико"
-
Роналду спародировал Симеоне
-
Дибала опубликовал победное фото "Ювентуса" из раздевалки
-
Роналду догнал Месси по количеству хет-триков в Лиге чемпионов
-
Раньери посоветовал "Роме" приобрести защитника "Челси"
-
2
Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов
-
"Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7:0 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
-
Стало известно, когда пройдет матч "Лион" - "Монпелье"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14