Лерой Сане забил юбилейный гол в клубной карьере

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" нанёс сокрушительное поражение "Шальке" со счётом 7:0.

Один из голов в этой игре забил вингер "горожан" Лерой Сане. Как сообщает Opta, для немца это взятие ворот стало 50-м в клубной карьере.

В составе "Сити" Сане отличился 37 раз, ещё 13 мячей он записал в свой актив, выступая за "Шальке".

Напомним, что английский клуб купил 23-летнего футболиста летом 2016 года за 50,5 миллионов евро.

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