Лескано перешел в "Анжи"

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Лескано перешел в "Анжи"

Аргентинский нападающий "СКА-Хабаровск" Хуан Лескано стал игроком "Анжи", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

Форвард получил известность после того, как едва не забил ударом рабоной в матче первого тура чемпионата России против "Зенита" (0:2).

Видео: Удар рабоной в перекладину.

24-летний Лескано выступал за "СКА-Хабаровск" с 2016 года, провел за клуб 32 матча и забил 8 голов. Ранее играл за "Аль-Ахли", "Лугано" и "Енисей".

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