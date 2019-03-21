Лескотт: "Не думаю, что подписал бы кого-то из "Ливерпуля" в "Манчестер Сити"

Экс-игрок "Манчестер Сити" Джолеон Лескотт высказался о составах "горожан" и "Ливерпуля".

"Гвардиола и Клопп довольны своими составами. Но я не думаю, что подписал бы кого-то из "Ливерпуля" в "Манчестер Сити".

Полагаю, что АПЛ выиграет "Манчестер Сити". Любопытно, что они очень быстро обошли "Ливерпуль". Хотя все больше удивлялись тому, как "Ливерпуль" терял очки", - приводит слова Лескотта SportingBet.

После 31 тура "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Манчестер Сити" на два очка, однако у "горожан" есть игра в запасе.

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