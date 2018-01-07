"Лесной орешек" для "канониров": "Арсенал" едет в гости к "Ноттингем Форест"

"Ноттингем Форест" – "Арсенал"

Стадион: "Сити Граунд" (Уэст-Бриджфорд, Англия)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Джонатан Мосс (Йоркшир)

Заключительный матч 3-го раунда (1/32 финала) Кубка Англии пройдет в городке Уэст-Бриджфорд, где расположен домашний стадион представителя Чемпионшипа "Ноттингем Форест" – "Сити Граунд". Вечером воскресенья "лесники" примут лондонский "Арсенал". Последняя и единственная в текущем тысячелетии встреча команд случилась полтора года назад.

"Ноттингем Форест" в этом сезоне является типичным середняком Чемпионшипа, где еще год назад был среди лидеров, активно претендуя на повышение в классе. Однако на данный момент команда откровенно сбавила обороты и уже не выдерживает конкуренции, находясь в районе экватора турнирной таблицы. А потому о выходе в Премьер-лигу "лесники" могут забыть как минимум на год. Стоит отметить, что на сегодняшний день безвыигрышная серия "ловких деревьев" составляет пять матчей подряд. В целом же в декабре "Ноттингем Форест" сыграл восемь поединков и пять из них проиграл. В прошлых трех сезонах "лесники" заканчивали борьбу в Кубке Англии уже на первом-втором этапах.

"Арсенал" в текущем сезоне делает акцент на внутреннем чемпионате, но пока нет уверенности в том, что ему удастся зацепиться за призовые места. На сегодняшний день "канониры" занимают лишь шестую строчку в турнирной таблице, отставая от тройки лидеров на семь очков. Однако у лондонцев еще остаются кубковые турниры, где основная борьба только начинается, а потому у них все же есть шансы завоевать какой-то трофей. Также не стоит забывать и о Лиге Европы, которой в сегодняшней ситуации нужно дорожить, ведь благодаря победе в ней можно получить прямую путевку в самый престижный европейский клубный турнир.

Для Арсена Венгера Кубок Англии является одним из любимых трофеев. Именно Кубок больше всего выигрывали лондонцы под его началом. Напомним, что "Арсенал" является действующим обладателем трофея, который он завоевал, обыграв в мае прошлого года в финале "Челси" (2:1). В гостях "канониры" в нынешнем сезоне играют не лучшим образом. В семи последних официальных матчах на выезде "Арсенал" одержал всего две победы, хотя и не проигрывал на протяжении пяти последних поединков.

Отметим, что в прошлом сезоне команды пересекались в Кубке Лиги, играя как раз на поле "Ноттингем Форест". Тогда лондонцы отпраздновали успех со счетом 4:0. Дублем в матче отметился Лукас, по голу забили Джака и Окслейд-Чемберлен.

Интересные факты противостояния "Ноттингема Форест" и "Арсенала":

Победная серия "Арсенала" в матчах против "Ноттингема Форест" составляет 4 игры

Последняя победа "лесников" над "канонирами" датирована 21 декабрем 1996 года (2:1)

В Кубке Англии команды не встречались с 1993 года

"Ноттингем Форест" не может выиграть в 5 матчах кряду

Беспроигрышная серия " Арсенала" насчитывает 9 встреч

Ориентировочные составы на игру:

"Ноттингем Форест": Смит – Дариква, Уорролл, Мансьенн, Траоре, Воэн, Бридкатт, Маккей, Дауэлл, Осборн, Мёрфи.

"Арсенал": Оспина – Дебюши, Мертезакер, Холдинг, Эль Ненни, Коклен, Нельсон, Мэйтленд-Найлз, Ивоби, Уолкотт, Уэлбек.

Прогноз на матч "Ноттингем Форест" – "Арсенал":

"Арсенал" после изнурительных матчей чемпионата скорее всего сделает существенную ротацию состава в предстоящем поединке. "Ноттингем Форест" не тот соперник, которого "канонирам" нужно бояться, хотя расслабляться тоже нельзя, поскольку сыграют они на выезде. И все же лондонцы должны подтверждать свой класс в матче против представителя Чемпионшипа.

Букмекеры верят в успех "Арсенала", однако перевес представителя Премьер-лиги небольшой. На победу команды Арсена Венгера ставки принимаются с коэффициентом 1.55 баллов. Ничейный исход, по мнению специалистов, менее вероятен (коэффициент – 4.40), а вот победа "лесников" оценивается в 5.80 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru