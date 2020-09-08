Лесовой отказал "Краснодару" ради "Динамо"

Левый вингер Даниил Лесовой был интересен не только московскому "Динамо", которое в итоге его купило.

Также, по информации "СЭ", у 22-летнего футболиста было предложение от "Краснодара".

Перспективный россиянин сам сделал выбор в пользу "бело-голубых".

"Динамо" приобрело Лесового у тульского "Арсенала" за 1,8 миллиона евро, заключив с ним пятилетний контракт.

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