Лесовой отказал "Краснодару" ради "Динамо"

Теги арсенал тулакраснодардинамо москваданиил лесовой

Лесовой отказал "Краснодару" ради "Динамо"

Левый вингер Даниил Лесовой был интересен не только московскому "Динамо", которое в итоге его купило.

Также, по информации "СЭ", у 22-летнего футболиста было предложение от "Краснодара".

Перспективный россиянин сам сделал выбор в пользу "бело-голубых".

"Динамо" приобрело Лесового у тульского "Арсенала" за 1,8 миллиона евро, заключив с ним пятилетний контракт.

Не пропустите: "Зенит" заработает благодаря переходу Даниила Лесового в "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: у Дзаньоло разрыв крестообразной связки колена

Официально: у Дзаньоло разрыв крестообразной связки колена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов