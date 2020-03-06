"Лестер" 2015/16 или "Лестер" 2019/2020? Роджерсу будет сложно замахнуться на чемпионство, но он уже сделал больше, чем Раньери!
Скандальный уход Раньери, трагическая гибель владельца – чего только не пережил "Лестер" после чуда в сезоне 2015/16. Добротная команда, но явно не гранд – именно такими были "лисы" в последние три сезона. Единственная громкое событие – четвертьфинал Лиги Чемпионов 2016/17, после чего "Лестер" плелся в середине таблицы АПЛ. Казалось, команда так и будет сидеть между грандами и аутсайдерами. Так считали до этого сезона! В конце зимы 2019-го "лисы" пригласили на должность главного тренера Брендана Роджерса, бывшего наставника "Ливерпуля" и "Селтика". Менее чем за год он сделал из команды претендента на Лигу Чемпионов (и, скорее всего, туда попадет). Как ему это удалось? И какой же "Лестер" лучше – "роджеровский" или чемпионский?
"Лестер" 2015/16 не стал бы чемпионом в нынешних условиях!
Лестер Раньери стал чемпионом Англии на фоне массового спада грандов. "Манчестер Сити" играл лучше в Лиге Чемпионов, чем в АПЛ. Юрген Клопп только возглавил "Ливерпуль" и начинал строить новую команду. "Манчестер Юнайтед" страдал от философии ван Гаала, а "Челси" провел худший сезон в эпоху Абрамовича – 10-ступенька в таблице. "Арсенал" продолжал переживать "венгеровский" застой. Почеттино только делал гранд из "Тоттенхэма". Подопечные Клаудио Раньери были банально более стабильными, чем свои именитые оппоненты и на основе этого создали самую громкую сенсацию сезона. Роджерс попал в совершенно другие условия. Сейчас "Лестеру" приходится бороться с сверхмощными "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", несмотря на перестройку, также остаются на высоком уровне. В таких условиях "лисы" умудрились претендовать на медали чемпионата и место в Лиге Чемпионов. Смог бы Раньери повторить такое?
Мотивационный трюк Роджерса
Раньери привык к роли неудачника. Сенсационное чемпионство не помогло итальянцу забыть провалы прошлого, и он просто не поверил в собственные силы. Это настроение передалось команде, из-за чего посреди сезона 2016/17 "лисы" были близки к зоне вылета. У Брендана Роджерса, напротив, менталитет победителя. Он покинул "Селтик", где выигрывал чемпионат с огромным отрывом от соперников, ради нового вызова. Об этом наставник сам признался во время первой пресс-конференции в новой должности. А еще Брендан – большой мотиватор. Он может скрыто стимулировать игроков на большие достижения. В 2016 году Роджерс заявил, что "Селтик" был бы в состоянии бороться за ТОП-4 в АПЛ. Из него смеялась чуть ли не вся Европа, а он со своей командой дважды подряд выиграл все внутренние трофеи и сражался с "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов. Этот трюк Роджерс повторил и в действующем сезоне на "Кинг Пауэр Стэдиум". Перед домашним матчем с "Манчестер Сити" специалист заявил, что хочет видеть "Лестер" в ТОП-6 на постоянной основе. Скоро мы увидим, сработает ли эта фишка.
Раньери – прагматичный, Роджерс – очень гибкий!
"Лестер" Клаудио Раньери демонстрировал прагматичный футбол, играя от обороны и используя контратаки и стандарты. Причем играть с позиции силы специалист зачастую не рисковал даже против середняков или аутсайдеров. В то же время Раньери использовал почти один и тот же состав с минимумом ротации. Клаудио играл по схемам 4-4-1-1 или 4-4-2. Ключевой фигурой был опорник Н’Голо Канте, который "выжигал" все поле и даже на 90+ минуте работал, как двигатель мощного автомобиля. Продажа полузащитника в "Челси" спутала тренеру все карты, и он просто не смог удачно использовать альтернативные варианты. Роджерс не стесняется применять различные тактические модели и регулярно "тасует" состав. Хотя и предпочитает схему 4-1-4-1, может менять ее по мере необходимости. Так, например, дома против "Манчестер Сити" "лисы" играли с формацией 3-5-2, а в поединке с "Астон Виллой" использовали 3-4-2-1. Брендан умело использует альтернативные варианты на разные позиции. Таким образом травма важного игрока не нанесет слишком болезненный удар по команде. Например, в опорной зоне альтернативой Вилфреду Ндиди является молодой англичанин Хамза Чудхури, на счету которого уже 15 поединков в АПЛ. Вместо Варди или в пару к нему иногда выходит Ихеаначо. Регулярно сменяют друг друга в атакующей линии креативные бельгийцы Прат и Тилеманс. Основным правым вингером является Айозе Перес, но также в распоряжении тренера находится Рикарду Перейра. Кроме этого, Роджерс может сделать звезду из неудачника. Летом "лисы" за 80 млн фунтов продали в "Манчестер Юнайтед" защитника Харри Магуайра. Этот трансфер стал подарком судьбы для Чаглара Союнчю. Турка после завершения прошлого сезона признали трансферным провалом, а болельщики требовали от него избавиться. Однако Брендан поверил в футболиста и сделал его игроком основного состава. Теперь Союнчю – один из лучших центрбеков АПЛ, а его трансферная стоимость оценивается в 40 млн евро. Основная разница между Роджерсом и Раньери – англичанин стремится прогрессировать как тренер и достигать как можно лучшего результата. Успех 2016 был одноразовым и в некоторой мере случайным. Тогда как сейчас на "Кинг Пауэр", возможно, строится команда, которая будет регулярно бороться за зону еврокубков. К тому же, Раньери дарил болельщикам лишь результат. Роджерс дарит еще и зрелищный атакующий футбол.
Нынешний Лестер выглядит лучше!
Теперь на игру "Лестера" приятно смотреть, а команда зарабатывает очки в АПЛ. Победа над "Саутгемптоном" со счетом 9:0 стала крупнейшим выездным разгромом в истории элитного дивизиона Англии. Правда, не обходится без проблем! "Лестер" не очень хорошо играет вторым номером. Пример – домашний матч с тем же "Саутгемптоном". "Святые" пошли в решительное наступление, от чего хозяева растерялись и проиграли 1:2. Также "лисы" имели огромные проблемы с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в конце декабря. Играть в атакующий футбол против Гвардиолы и Клоппа – это самоубийство, но перестроиться команда не смогла. Однако Роджерс сделал выводы из этих неудач, и уже в домашнем матче против "Сити" команда сдерживала атакующий потенциал "горожан" и отвечала острыми выпадами. Лишь в последней 10-минутке Габриэль Жезус помог гостям выстрадать победу. Роджерс и его команда показали, что готовы расти. Нынешний "Лестер" играет в яркий атакующий футбол и часто переигрывает соперников по статистике. В сезоне 2015/16 "Лестер" играл "от соперника", в сезоне 2019/20 соперники чаще играют "от Лестера"!
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18